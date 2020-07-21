Yozgat’ta eğitimlerini tamamlayan 21 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi

Yozgat’ta İl Müftülüğüne bağlı Bilal Şahin Hafızlık Yatılı Kur’an kursunda eğitimlerini tamamlayan 21 öğrenciye düzenlenen törenle hafızlık belgeleri verildi.

Yozgat Bilal Şahin Külliyesi’nde hafızlık eğitimi gören 21 kız ve erkek öğrenci için tören düzenlendi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Salih Sezik yaptı. Sezik, “Sevgili çocuklar sizler Kuran’ı Kerime talebe oldunuz. Sizler günümüzün Hz. Aişesi, Mushab bin Umeyr’i olacaksınız. Sizlerden beklentimiz çok büyük. 21 öğrencimiz hafızlığını tamamladı. Rabbimize binlerce kez şükür olsun. Yozgat’ta da artık bundan sonra ilimizde daha çok hafız yetişecektir” dedi.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere teşekkür eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, “Yozgat’ta 5 yıldızlı otel konforunda Kur’an kurslarımız var. Bunlardan bir tanesi de baba dostum Bilal Şahin Bey’in yapmış olduğu hafızlık okuludur. Kendilerine Yozgat’ımıza böyle bir yeri kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Allah böyle hayır işleyenlerden razı olsun ve sayılarını artırsın. Yozgat Belediyesi olarak Kur’an öğretenlerin her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkanı Celal Köse, Ağır Ceza Reisi Arif Hamdi Sazak, Alay Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, Polis Okulu Müdürü Zafer Kişi, İl Müftüsü Salih Sezik, İş insanı Bilal Şahin, daire amirleri, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, Kur’an kursu öğreticileri, hafızlar ve velileri katıldı.

Hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenci ve onların öğreticilerine belge ve hediye takdimi yapıldı. Programın sonunda iş insanı Bilal Şahin, hafızlara ve onların öğreticilerine çeşitli hediyeler verdi.



