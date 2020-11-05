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Yozgat’ta ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 05.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.Yozgat’ta ekmeğe 25 kuruş zam geldi.

Yozgat’ta 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Yozgat’ta ekmeğe 25 kuruş zam geldi. Gelen zamla 200 gram ekmeğin satış fiyatı dün itibariyle 1 lira 50 kuruşa yükseltildi.
Ekmek zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, “Yaklaşık son 6 ayda ekmeğin hammaddesi olan un ve diğer maddelere gelen zamlardan dolayı yaklaşık 3 aydır üyelerimiz ciddi manada zarar içindelerdi. TSO olarak elbette vatandaşın ekmeği pahalı yemesini istemeyiz ama il genelinde binin üzerinde fırınlarda istihdam söz konusu. Bu zam yapılmamış olsaydı, fırıncılarımızın dayanacak gücü kalmamıştı. İmalatı düşürmeye işçi çıkarma noktasına kadar gelmişlerdi. Bu zammın verilmesi gerekiyordu, mecburi bir durumdu. Bu zam oranı dahi maliyetin altında kalmıştır. Fırıncılarımız yine fedakarlık yapmaktadır, zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadelelerine devam ediyorlar. Bu zam verilirken bütün maliyet hesaplamaları göze alınarak yapılmıştır. İnşallah ekonomimiz daha iyi şartlara gelir ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız” dedi.
Yozgat’ta ekmeğe en son 2019 yılının Haziran ayında 25 kuruş zam gelmişti ve ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmişti.

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