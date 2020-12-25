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Yozgat’ta ESER projesi tanıtıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 25.12.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bu projeyi hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.Vali Polat, “Göreve geldiğimiz sürece Yozgat’ın eğitimine nasıl katkı sağlarız onun çabası içerisinde olduk.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bu projeyi hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Vali Polat, “Göreve geldiğimiz sürece Yozgat’ın eğitimine nasıl katkı sağlarız onun çabası içerisinde olduk. Bu kapsamda sağolsun arkadaşlarımızla 3 aydır yapılan çalışmaları bir çatı altında toplayabilmek için ESER projesiyle öğrencilerimizi, velilerimizi bu işe nasıl ortak edebiliriz onun kaygısı içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşünceyle bu işe girdik inşallah başarı Yozgat’tan esecek. Biz hep akademik başarıyı baz alıyoruz ama bizim amacımız sadece akademik başarı değil bunun yanında sportif, kültürel ve sosyal hayatta çocuklarımıza milli ve manevi değerlerine bağlı birer değer yetiştirmektir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi’nin 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik, stratejik etkin rol olmak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi ve dinamik bir yol rehberi olduğunu söyledi.
Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, Prof. Dr. Yücel Güney ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

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