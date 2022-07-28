Yozgat'ta eşini öldüren kişi intihar etti

Yerköy'de eşini tüfekle ateş ederek öldürüp eşinin kardeşini yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Sedir köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle S.B. ve kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine S.B, pompalı tüfekle T.B. ve eşi H.B.'ye ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

