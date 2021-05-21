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Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

21.05.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri bulunan M.T'nin Sorgun ilçesinde ikamet ettiği ve dolmuş şoförlüğü yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evinin önünde yakalanan M.T, cezaevine teslim edildi.

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