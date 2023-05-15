Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, terminal kavşağından başlayıp Lise Caddesi’nin ardından Cumhuriyet Meydanında son buldu. Dev Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, şube müdürleri, çeşitli spor branşlarının sporcuları, antrenörleri, öğretmen ve öğrenciler ile Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanan yürüyüş sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, alandaki Atatürk Abidesine çelenk sundu. Gençlik Haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Parlak, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bozok Stadyumu yanındaki dış sahasında yapmayı planladıklarını söyledi.

