YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı

Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı

15.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Yozgat’ta ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, terminal kavşağından başlayıp Lise Caddesi’nin ardından Cumhuriyet Meydanında son buldu. Dev Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, şube müdürleri, çeşitli spor branşlarının sporcuları, antrenörleri, öğretmen ve öğrenciler ile Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanan yürüyüş sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, alandaki Atatürk Abidesine çelenk sundu. Gençlik Haftası boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Parlak, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bozok Stadyumu yanındaki dış sahasında yapmayı planladıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta afetzede kadınlar depremin izlerini devam ettikleri kurslarla silmeye çalışıyorYozgat'ta afetzede kadınlar depremin izlerini devam ettikleri kurslarla silmeye çalışıyor
Erzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldıErzurum’da Hemşireler Haftası Kutlaması yapıldı
Adana'da 3 şüphelinin silahlı kuyumcu soygunu girişimi kameradaAdana'da 3 şüphelinin silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:20
Öğle
12:42
İkindi
16:35
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

Yozgat Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazartesi

Güneş eczanesi
Sarikaya
İmamoğlu eczanesi
Bogazliyan
Saray eczanesi
Cekerek
Oktay eczanesi
Sorgun
Yasa eczanesi
Sefaatli
Saraykent eczanesi
Saraykent
Yücel eczanesi
Yenifakili
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.