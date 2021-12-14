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Yozgat'ta hasta taşıyan ambulans iki otomobille çarpıştı

14.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta hasta taşıyan ambulans iki otomobille çarpıştı

Yozgat'ta hasta taşıyan ambulansın iki otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Şehir Hastanesinden sevk edilen bir hastayı Kırşehir'e götüren C.Ş. yönetimindeki 66 DP 138 plakalı ambulans, Atatürk Yolu kavşağında Y.Y. idaresindeki 66 AAZ 447 plakalı otomobil ile A.S'nin kullandığı 66 DR 336 otomobile çarptıktan sonra refüjdeki yön tabelasına çarparak durdu.

Kazada 66 AAZ 447 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Y. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ile ambulanstaki hasta 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ve hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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