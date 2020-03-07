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Yozgat'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

YOZGAT HABERLERİ  | 07.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Yozgat'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Sarak köyünde 5 Mart'ta S.A'ya ait 48 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında B.Y'yi yakaladı.

Hayvanları tırla Ankara'ya götürdüğü öne sürülen H.G. ile bunları satın aldığı iddia edilen K.Ç, A.Ö, M.Ö, E.Y. ve K.D. de yakalandı.

Jandarma ekipleri, çalınan 48 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari T.Y'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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Hırsızlık Jandarma yozgat

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