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Yozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacak

İHA İHA
14.02.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Yozgat Belediyesi, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Hocalar Kahvesi’ni” yeniden hizmete sundu.

Yozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacak

Kentin kültürel ve tarihi mirasını korumak amacıyla Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmalarını başlatan Yozgat Belediyesi, proje çerçevesinde kentin kültürel simgelerinden olan Hocalar Kahvesi’ni yeniden açarak vatandaşın hizmetine sundu.

Göreve geldikleri günden itibaren Yozgat halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Göreve geldiğimiz gün Çapanoğlu Büyük Cami çevresi harabe yeri gibiydi. Daha önce bir proje başlamış ama herhangi bir şekilde ivme kazanmamıştı. Göreve geldiğimiz zaman burada hak sahiplerini incitmeden, gönüllerini kırmadan çevre düzenlemesine başladık. İlk başta yıkım işlemlerini gerçekleştirdik, önceleri belediye imkanlarıyla buraların yapılması hayli güçtü ve bize ekstra bir külfeti olacaktı. Biz de projeyi önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına arz ettik projenin maliyeti 20 milyon lira civarındaydı. Burayı siyasi büyüklerimizin de yardımıyla TOKİ’ye tamamen karşılamak üzere ihale ettirdik. Hafriyat çalışmaları ile birlikte otopark, yeşil alanlarımız, kahvemiz ve lavabolarımız ile burası şehrimize yakışır bir hale gelmeye başladı. İlk olarak Hocalar Kahvemizi vatandaşın hizmetine sunmak istedik ve bugün de açılışını yaptık. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş’ın kurdele kesimi ile açılışı yapılan Hocalar Kahvesinde 2 ay boyunca çay, kahve ve simit vatandaşa ücretsiz sunulacak.

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