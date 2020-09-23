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Yozgat’ta hububat ekimi başladı

YOZGAT HABERLERİ  | 23.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Yozgat’ta çiftçiler, 2021 yılı hasadı için buğday ekimine başladı.Yozgat’ta bazı çiftçiler tarlalarını ekime hazırlarken, daha önceden hazırlıklarını tamamlayan bazı çiftçiler ise buğday ve arpa ekimine başladı.Sorgun İlçesine Bağlı Alcı Köyü çiftçilerinden Osman Duygu, her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayı girmeden hububat ekimine başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Yozgat’ta çiftçiler, 2021 yılı hasadı için buğday ekimine başladı.
Yozgat’ta bazı çiftçiler tarlalarını ekime hazırlarken, daha önceden hazırlıklarını tamamlayan bazı çiftçiler ise buğday ve arpa ekimine başladı.
Sorgun İlçesine Bağlı Alcı Köyü çiftçilerinden Osman Duygu, her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayı girmeden hububat ekimine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 150 dekar alanda buğday ekimini gerçekleştirdiklerini belirten Duygu, “Yozgat ve bölgemizde her yıl olduğu gibi bu yılda ilk buğday ekimini ben yaptım. Hububat hasat döneminde tohum ve gübremizi önceden temin ediyorum. Çünkü ekime doğru tohum, gübre ve mazot fiyatları arttığı için önceliği bu işlere ayırıyorum” dedi.
Bir ay öncesinden hububat ekimi için bütün hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Duygu, “Geçen yıl herk diye tabir edilen tarlamızın ekim hazırlığını bir ay öncesinden kazayağı, tızkaro işlemlerini tamamladım. Hafta sonu çocuklarımda yardıma gelince buğday ekim işini yaptık. Yozgat’ta buğday ve arpa ekimi, Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Çiftçilerimizin yağmura yakalanmadan hububat ekimini yapmaları menfaatlerine olacaktır” diye konuştu.
Babasına hububat ekiminde yardım eden Oğuz Duygu, “Köyümüzde her yıl ilk hububat ekimini her zaman babam yapmaktadır. Babamın tek başına ekim yapmasının zor olacağından ben de kardeşimle birlikte babama yardıma geliyoruz ve ekim işlerini yapıyoruz. Normalde bölgemizde ekim ayına en az bir ay gibi bir süre olmasına rağmen babam her yıl bu ayda buğdayı toprakla buluşturarak ekim işlemini tamamlar. Bütün çiftçilerimize kazasız belasız bir ekim diliyorum, bol yağışlı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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