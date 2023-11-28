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Yozgat’ta iki ayrı kaza: 4 yaralı

28.11.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat’ta iki ayrı kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Davutlu köyü D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Sivas istikametine giden U.M. (34) idaresindeki 40 AAL 304 plakalı Ford Transit marka araç, sürücünün buzlanma nedeniyle hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında meydana gelen ikinci kazada ise K.Y. (51) idaresindeki 34 AH 2296 Hyundai marka otomobil, Yozgat istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.Y. (70) ve D.Y. (71) yaralandı.
Her iki kazada yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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