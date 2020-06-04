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Yozgat’ta kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

YOZGAT HABERLERİ  | 04.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

Yozgat’ta traktör tamiri için gittiği sanayi sitesinde kamyon altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.Olay, Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Yozgat’ta traktör tamiri için gittiği sanayi sitesinde kamyon altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.
Olay, Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayi sitesine traktörünün tamiri için giden Muammer Şahin (66), fren tamiri servisinde çalışan Hüseyin B. (27) yönetimindeki 66 LV 497 plakalı kamyon, iş yerinden geri geri çıkarken kamyonun altında kaldı. Muammer Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken polis tarafından gözaltına kamyon sürücüsü Hüseyin B. emniyete götürüldü.
İşçinin ehliyetinin kamyon kullanmaya yetersiz olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Muammer Şahin’in yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Olayı anlatan sanayi esnaflarından Alican Erol, “Biz içeride çalışıyorduk. Dışarıdan ses geldi. Dışarı çıktık adam yerde yatıyordu, yanına gittim durumu ortadaydı. Traktör tamir ettirmek için gelmiş buraya. Polisi aradılar, ambulansı aradılar. Ama adam ölmüş.” dedi.
Muammer Şahin’in cenazesi Yozgat Belediyesi cenaze aracına konularak Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Boğazlıyan Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
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