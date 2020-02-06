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Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu

YOZGAT HABERLERİ  | 06.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Yozgat’ta bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Yozgat’ta beklenen kar yağışı bugün öğle saatleri itibariyle başladı.

Yozgat’ta bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yozgat’ta beklenen kar yağışı bugün öğle saatleri itibariyle başladı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken esnaflar ise karla kaplanan işyerlerinin önünü temizleyerek yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinleri yemleyerek besledi. Metin Mermertaş isimli vatandaş, “ Bugün öğle saatlerinde yağan kar İnşallah bolca yağar, suyumuz kesiliyordu, inşallah su sıkıntısı yaşamayız. Bereketli olsun” dedi.

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Yozgat Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Kaytan Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
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