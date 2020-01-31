YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat’ta kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı

YOZGAT HABERLERİ  | 31.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası il genelinde 198 köy yolu ulaşıma kapandı.Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası il genelinde 198 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası kara yolları ve belediye ekipleri ana yollar ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek güne başladı. Kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.
Öte yandan etkili olan kar yağışı il genelinde 198 köy yolu ile ulaşımı engelledi. Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karın yağmasına sevindiğini söyleyen Adem Demir, “Kar berekettir, dün akşamdan itibaren yağdı. Kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Yozgat Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:59
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Yozgat Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Arzum Eczanesi
Merkez
Şekerpınar Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Sağlık Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Sorgun’da Medine Kız Kur’an Kursu Ve Yurdu Açıldı

Sorgun’da Medine Kız Kur’an Kursu Ve Yurdu Açıldı

Özel Şifa Hastanesi'nde Dahiliye Ve Kardiyoloji Uzmanı Göreve Başladı

Özel Şifa Hastanesi'nde Dahiliye Ve Kardiyoloji Uzmanı Göreve Başladı

Yerköy'de Kardeş Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Yerköy'de Kardeş Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.