Yozgat’ta karların erimeye başlaması baraj ve göletlerde su seviyesini yükseltiyor

Yozgat'ta şehir içme suyunun bir kısmının karşılandığı Kirazlı Göleti 12 yıl aradan sonra ilk defa tam doluluğa ulaştı.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, gazetecilere, yağışların fazlalığı ve barajlardaki su seviyesinin yükselmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Açıkgöz, kentte uzun zamandır kuraklık yaşandığını belirterek "Şehrimize su aldığımız Cemil Çiçek Barajı'nda ve Kirazlı Göleti'nde su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Yağışların bereketli olması sonucu Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41 sevisine geldi. Havzadan akışlar devam ediyor. Daha yüksek seviyeye yükselmesini umut ediyoruz." dedi.

Şehir şebeke suyunun yüzde 10-15'ini karşılayan Kirazlı Göleti'nin ise tam doluluğa ulaştığını aktaran Açıkgöz, "Herhangi pompa ihtiyacı olmadan yeri geldiğinde cazibe ile kullanılabilen 1 milyon 600 bin metreküp hacimli göletimiz dolup taşmaya başladı. 12 yıl önce bir kez daha bu savak taşmıştı. Şehrimizin, halkımızın adına mutluyuz. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz." diye konuştu.

