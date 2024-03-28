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Yozgat’ta kazaların yüzde 82’si tek taraflı

İHA İHA
28.03.2024 13:42
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Yozgat’ta meydana gelen trafik kazalarının yüzde 82’sinin sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı tek taraflı meydana geldiği bildirildi.

Yozgat’ta kazaların yüzde 82’si tek taraflı

Yozgat Valili tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ta meydana gelen trafik kazalarının yüzde 82’si tek taraflı olarak gerçekleştiği vurgulandı. Bu istatistiklerin, hızın, dikkatsiz sürüşün ve trafik kurallarına uymamanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trafik kazaları sadece can kayıplarına ve yaralanmalara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda aileleri, arkadaşları ve toplumu derinden etkiler. Bu nedenle, hepimizin trafik kurallarına uyması, dikkatli ve saygılı bir sürüş sergilemesi hayati öneme sahiptir. Lütfen, yolda olduğunuz her an dikkatli olun, hız sınırlarına uyun ve diğer sürücülere saygı gösterin. Kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarını ciddiyetle uygulayalım’’ denildi.

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