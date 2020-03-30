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Yozgat’ta Korona virüs şüphesi ile 503 kişi hastanelere başvurdu

YOZGAT HABERLERİ  | 30.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta Korona virüs nedeniyle 503 kişinin hastanelere başvuru yaptığını kaydetti.Yozgat Valiliği toplantı salonunda Korona virüs (covid-19) ile ilgili basın açıklamasında bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat genelinde alınan tedbirlerin hızla devam ettiğini dile getirdi.Basın mensuplarının ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Çekerek ilçesine bağlı Yukarıhacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çakır, şehir dışında ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yozgat’ta Korona virüs şüphesi ile 503 kişi hastanelere başvurdu

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta Korona virüs nedeniyle 503 kişinin hastanelere başvuru yaptığını kaydetti.
Yozgat Valiliği toplantı salonunda Korona virüs (covid-19) ile ilgili basın açıklamasında bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat genelinde alınan tedbirlerin hızla devam ettiğini dile getirdi.
Basın mensuplarının ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Çekerek ilçesine bağlı Yukarıhacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çakır, şehir dışında ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. Vali Çakır, "Korona virüsle mücadele kapsamında her bir bireye tek tek görev düşüyor. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerimize seslenmek istiyorum. Lütfen memleketinize gelmeyin. iki köyümüzü karantinaya aldık. Köylerde sosyal mesafe korunması ve bizlere haber vermeden il dışından gelenlerle temasa geçilmesi sonucu oldu. Olağan-üstü bir şey olmadan gelmesinler. Evlerde bile sosyal mesafeyi korusunlar. Hijyen kurallarına uyalım. El hijyeni kuralına özellikle uyalım. Sağlık ekiplerine durum belirtelim” dedi.
Hastanelere Korona virüs nedeni ile 503 kişinin başvurduğunu söyleyen Vali Çakır, “Sonuç bekleyen 79 kişi var. 215 kişinin numunesi alındı. Hastanede şüpheli sayısı 99, taburcu sayımız ise 78’dir" dedi. Bu söylediğim rakamların tamamı şüpheli olan rakamlardır diğer rakamlar zaten Sağlık Bakanımız tarafından açıklanmaktadır. Merkezimizde bulunan Şehir Hastanemiz pandemi hastanesi olmuştur. Sadece Korona virüs olan hastalarımıza bakmaktadırlar. Hastalarımız Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitmeleri gerekir” şeklinde konuştu.
65 yaş üstü olan vatandaşların evden hizmet aldığının da altını çizen Vali Çakır, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın Bakanlığımız talimatıyla evden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu vatandaşlarımızın yanında kimse yoksa ihtiyaçları Vefa Gurubumuz tarafından gideriliyor. Şu ana kadar bu vatandaşlarımızdan 4 bin 494 talep geldi ve bunlardan 3 bin 124 kişinin talebi karşılandı. 86 kişinin talebi de sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yönlendirildi” ifadelerinde bulundu.
28 Mart’tan itibaren emniyet ve jandarma ekiplerinin kontrollerine yoğun bir şekilde devam ettiğini de dile getiren Vali Çakır, “28 Mart itibariyle 2 bin 781 araç kontrolü yapıldı, 5 bin 359 şahısta kontrol edildi. Bu şahıslar arasında sıkıntılı, riskli gruplardaki kişilerde tedbir olarak kontrol altına alındı. Yine dışarıya çıkma yasağına uymayan 100 kişiye de para cezası uygulandı” dedi.

Yozgat’ta Korona virüs şüphesi ile 503 kişi hastanelere başvurdu

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Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Alptekin Eczanesi
Kadisehri
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