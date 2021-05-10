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Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil ve okey oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza

10.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil ve okey oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil ve okey oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane, kıraathane gibi yerlere yönelik yaptığı çalışma kapsamında 4 iş yerine baskın düzenledi.

Baskında iskambil ve okey oynadığı tespit edilen 34 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden 107 bin 100 lira caza yazıldı.

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Ceza Yozgat

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