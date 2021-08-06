Yozgat'ta kuraklığa rağmen yeşil mercimekte verim düşmedi

ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'nin önemli yeşil mercimek üretim merkezlerinden Yozgat'ta, yaşanan kuraklığa rağmen sağlanan verim çiftçileri sevindirdi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Karabacak köyündeki yeşil mercimek hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, önemli tarım alanlarına sahip Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde Türkiye'de birinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

Özkaya, "Çiftçimiz yaptığı hasat ile emeğinin karşılığını alıyor. Özellikle nadas alanlarının daraltılmasıyla ilgili çalışmalarımızda yeşil mercimek hem münavebeli ekimde yer alıyor hem de Türkiye'nin baklagil açığının giderilmesinde önemli katkı sağlıyor." dedi.

Yeşil mercimek ekimini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlatan Özkaya, şöyle konuştu:

"Geçen sene 155 bin dekar alanda ekilişimiz vardı, 16 bin ton yeşil mercimek üretimimiz oldu. Bu yıl pandemiye rağmen ekilişimiz 175 bin dekara çıktı. Kuraklığa rağmen yeşil mercimekte hedeflerimizi tutturduk."

Karabacak köyü çiftçilerinden Tahir Öztürk ise 420 dekar alana yeşil mercimek ektiğini belirtti.

Yeşil mercimeği nisanda birer hafta arayla 3 kademede ektiğini aktaran Öztürk, "Mercimekte şükürler olsun verim iyi oldu, inşallah fiyatlar da iyi olur" dedi.

Zeki Öztürk ise her yıl ortalama 250 dekar alana mercimek ektiğini ifade ederek, "Anız alanlarının hepsine mercimek ekmeye devam ediyoruz, nadasa hiçbir yer bırakmıyoruz" diye konuştu.

