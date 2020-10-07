YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

YOZGAT HABERLERİ  | 07.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcuya gelen 37 yaşındaki Uğur Y, bilezik bozdurmak istedi. Yapılan gerçeklik testinde 22 ayar bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu polise bildirdi.

İş yerine gelen Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Zanlının kiraladığı otomobilde de 4 sahte bilezik ele geçirildi.

Araçta bulunan şüphelinin kardeşi Rıdvan Y. (25) de gözaltına alındı.

Sahte altın dolandırıcılığı suçundan sabıkalı oldukları öğrenilen 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Öte yandan, olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aslı Enver'in Kerem sessizliği Aslı Enver'in Kerem sessizliği
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:34
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Arzum Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Emin Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
Yozgat’ta ceviz hasadı başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.