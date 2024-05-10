Yozgat’ta "Narkoçelik-15" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesi ile Kayseri ve Diyarbakır illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı Narkoçelik-15 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K., K.D., B.Y., F.Y., N.E., H.K., N.D., Y.G., A.K.K. ve A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U., E.Ü. ve A.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.





