YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta "Narkoçelik-15" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Yozgat’ta "Narkoçelik-15" operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

İHA İHA
10.05.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs’ta 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonunda Yozgat’ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklanırken 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesi ile Kayseri ve Diyarbakır illerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı Narkoçelik-15 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K., K.D., B.Y., F.Y., N.E., H.K., N.D., Y.G., A.K.K. ve A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U., E.Ü. ve A.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıSakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İzmit Belediyesi ve AÇEV, Baba Destek programlarını sürdürüyorİzmit Belediyesi ve AÇEV, Baba Destek programlarını sürdürüyor
Nisan’da Kayseri Havalimanı’nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildiNisan’da Kayseri Havalimanı’nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:51
Yatsı
21:24
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.