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Yozgat’ta Nisan ayında kar etkili oldu

07.04.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yozgat’ta sabah saatlerinde yağan kar etkili oldu.

Yozgat’ta Nisan ayında kar etkili oldu

Kar yağışının ardından yüksek kesimler, evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Yozgat Belediyesi ekipleri mahalle aralarında karayolları ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda da kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

İlkbaharı beklerken Nisan ayında kar yağmasına şaşırdığını söyleyen Yaşar Özer isimli vatandaş, “Meyve ağaçlarının çiçek açtığı bir dönemde kar yağdı, Nisan ayında böyle durumlar nadir yaşanıyordu. Yine de kar yağması bizleri mutlu etti” dedi.

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