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Yozgat'ta nohutta rekolte beklentisi 75 bin ton

19.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya: - "Nohutta geçen yıl 65 bin ton civarında rekolte elde etmiştik. Geçen seneye göre ekim alanları kısmen azalsa da iklim şartlarının güzel geçmesinden dolayı yaklaşık 75 bin ton rekolte beklentimiz var"

ÖMER ERTUĞRUL - Ekilebilir tarım arazisi bakımında Türkiye'de beşinci, nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, bu yıl 75 bin ton nohut rekoltesi bekleniyor.

Nadas alanlarının değerlendirilmesi, üretimin artırılması ve çiftçiye ek gelir sağlanması amacıyla ekim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından Yozgat çiftçisine nohut ve ayçiçeği tohumu desteği verildi.

Nohut hasadının başladığı bölgede çiftçi bereketli bir sezon bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, Yozgat'ın nohut üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kentin hububat ve yemeklik dane baklagil üretim merkezlerinden olduğunu, bu sene yağlık ayçiçeğinin de buna eklediğini belirten Özkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yüzde 75 hibe desteği oldu, bir de yerelde Valiliğimiz ve İl Özel İdaresiyle bu sene nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıttık. Bu sene buğday, arpa ve diğer ürünlerimizde yağışların zamanında ve yeterli olmasından dolayı rekolte beklentimiz yüksek." dedi.

Özkaya, arpa ve yeşil mercimek hasadının tamamlandığını, buğdayın tamamlanmak üzere olduğunu, nohudun ise yeni başladığını anlatarak, "Nohutta geçen yıl 65 bin ton civarında rekolte elde etmiştik. Geçen seneye göre nohut ekim alanları kısmen azalsa da iklim şartlarının güzel geçmesinden dolayı yaklaşık 75 bin ton rekolte beklentimiz var." diye konuştu.

- Dönümde 150 kilogram verim

Sarıkaya ilçesine bağlı Burunkışla köyünde çiftçilik yapan Nurettin Can Şenol da yağışların zamanında yağması sayesinde verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Dekarda geçen yıl 90-100 kilogram verim alırken bu sene yaklaşık 150 kilogram aldıklarını aktaran Şenol, "Hem iklimin elverişli gitmesi hem de zamanında yaptığımız ilaçlamalarla verimlerimiz gayet güzel oldu. Geçen sene 300 dönüme yakın nohut ekmiştim, 30 tona yakın nohut sattım. Bu sene 450 dönüme yakın nohut ektim tarlalarını yarısını biçtik ürün ortalamamız şu an için dönüme 150 kilogram civarında." ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetlerine değinen ve devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu dile getiren Şenol, çiftçiye desteğin artmasını beklediklerini kaydetti.

Burunkışla Muhtarı Dursel Merken de geçen yıla göre daha iyi bir rekolte beklediklerini aktararak, "Buğday fiyatları bu sene çiftçiyi gayet memnun etti. Özellikle devletimizin kilogram başına 1 lira destek vermesi, ofislerin tam kapasite alım yapması çiftçiyi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Çiftçi Yozgat rekolte

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