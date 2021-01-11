YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’ta okullarda İstiklal Marşı okundu

Yozgat’ta okullarda İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta, pandemi dolayısıyla uzun zamandır okullarda okunamayan İstiklal Marşı, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve görevlilerin katılımıyla okundu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine bugün tüm okullarda eş zamanlı İstiklal Marşı okundu.

Yozgat’ta, pandemi dolayısıyla uzun zamandır okullarda okunamayan İstiklal Marşı, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve görevlilerin katılımıyla okundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine bugün tüm okullarda eş zamanlı İstiklal Marşı okundu. Yozgat’ta Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda düzenlenen törende bayrak değişimi yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Okul bahçesinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yöneticileri, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.
Tören sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine bu gün sabah saat 10.00 da bütün okullarda bayrak töreninin yapıldığını belirterek, “Temennimiz uzun bir aradan sonra bayrak törenlerini öğrencilerimizle birlikte yapmaktır’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
1/

Yozgat Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Yozgat Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Öğretmenler okulda öğrenciler de evlerinde bayrak törenine eşlik etti

Öğretmenler okulda öğrenciler de evlerinde bayrak törenine eşlik etti

Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim

Boğazlıyan’da jandarmadan pazar yerlerinde sıkı denetim

Tandırda çıkan yangın korkuttu

Tandırda çıkan yangın korkuttu

Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Sorgun Belediyespor'da Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Elmalı: Kuraklık Korkutucu seviyede

Elmalı: Kuraklık Korkutucu seviyede

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.