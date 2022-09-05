YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

05.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Yozgat'ta orman yangınında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Kent merkezi Kirazlı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıYozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıAdana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Yozgat orman yangını İtfaiye

Yozgat Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:36
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.