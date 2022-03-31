Yozgat'ta ormanlık alandaki kızıl geyikler havadan görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ormanlık alanda bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce Akdağmadeni Kadıpınar mevkisinde 5,5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyiklerin görüntüleri Akdağmadeni Belediyesince dron ile kayıt altına alındı.

Yaklaşık 20 kızıl geyik, karla kaplı doğada yiyecek ararken görüntülendi.



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