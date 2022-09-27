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Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

27.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Tuzdöken mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerköy Otomobil kaza

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