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Yozgat'ta polisler, sürücü ve yolculara çorba ikram etti

YOZGAT HABERLERİ  | 31.12.2020 23:48 | Son Güncelleme

Yozgat'ta polisler, sürücü ve yolculara çorba ikram etti

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında şehirler arası yolculuk yapan sürücüler, yolcular ve görevi başındaki kolluk kuvvetlerine çorba ikramında bulundu.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, polisevi önünde sürücüleri durdurup hem dinlenmelerini sağladı hem de sıcak çorba ikram etti.

Ekipler daha sonra Muslubelen uygulama noktasında görev yapan jandarma ekipleri ile kent merkezindeki polis ve bekçilere çorba dağıttı.

Ankara'dan Sivas'a giden sürücü Özkan Yıldırım, uygulamadan çok memnun kaldığını söyledi.

Yıldırım, "Memur arkadaşlar beni durdurunca rutin kontrol edeceklerini düşündüm ama valimiz ve il emniyet müdürümüzün ince düşüncesiyle karşılaştık. Bu sıcak çorba ve kısa mola için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum." dedi.

Mehmet Yılmaz da Avusturya'dan geldiğini ve Tokat'a gittiğini belirtti. Yılmaz, "Ekiplerin uygulamasını güzel buldum. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun." ifadelerini kullandı.

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