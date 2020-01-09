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  4. Yozgat'ta sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Yozgat'ta sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

YOZGAT HABERLERİ  | 09.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3'ü öğrenci 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bahis kuponlarını internet üzerinden satarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda biri üniversite ve ikisi lise öğrencisi 6 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin, bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü yozgat

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Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
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Cekerek
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