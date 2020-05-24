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Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 24.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Yozgat’ta bayramın ilk günü şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup karanfil bıraktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, bayramın birinci günü sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi.

Yozgat’ta bayramın ilk günü şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup karanfil bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, bayramın birinci günü sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Yozgat Şehitliği’nde şehit yakınlarının, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törende şehitlerin kabirlerini ziyaret eden aileler, emniyet ve jandarma mensupları dua edip karanfil bıraktı. Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.
Şehit babası Ahmet Şahin yaptığı açıklamada “Allah polislerimize, askerlerimize güç kuvvet versin. Bayramın birinci günü ben de oğlumun ziyaretine geldim. Her gün ziyaretine gelirdim. Bugün de geldim. Vatan sağ olsun, Rabbim bu devleti başımızdan eksik etmesin” dedi.

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Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
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Cayiralan
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