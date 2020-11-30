Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Akdağmadeni ilçesinde dinlenme tesisinde bir otomobilde tarihi eser olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Otomobilde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 gözyaşı şişesi, 6 çömlek, 2 sikke, mühür, öküz heykeli, şamdan, şamdan altlığı, 4 balta, 3 metal ok ucu ve bir figür ele geçirildi, objeler Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.Y, M.İ. ve U.K'nin işlemleri sürüyor.

