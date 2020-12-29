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Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

YOZGAT HABERLERİ  | 29.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 64 eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun ilçesinde tarihi eser satılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliler H.G, C.C. ve S.D'nin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve araçlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 49 sikke, ok ucu, 2 yüzük, mühür, 5 obje, bakır küp, 5 metal tabak, detektör başlığı ve 11 bakır arama çubuğu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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