Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 107 eser ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Merkeze bağlı Esenli köyünde şüpheli H.Ç'nin, evinde uyuşturucu ve tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke, 3 yüzük ile uyuşturucu hap, uyuşturucu madde aparatı ve kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz