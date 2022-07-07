YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 107 eser ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 107 eser ele geçirildi

07.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 107 eser ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Merkeze bağlı Esenli köyünde şüpheli H.Ç'nin, evinde uyuşturucu ve tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke, 3 yüzük ile uyuşturucu hap, uyuşturucu madde aparatı ve kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi İç Anadolu'da protesto edildiAvukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi İç Anadolu'da protesto edildi
GÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 5 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
GÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 3 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Yozgat jandarma operasyon

Yozgat Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:20
Sabah
05:12
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
22:03
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.