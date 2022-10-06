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Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi

06.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yerköy ilçesi Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yozgat tarihi eser sikke

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