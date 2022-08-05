YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

05.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat'ta bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada kadın komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren, kocasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Ayşe P'yi av tüfeğiyle öldüren, eşi İ.P'yi de yaralayan S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık köyünde dün S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından evindeki av tüfeğini alan S.K'nin ateş ettiği Ayşe P. ölmüş, İ.P. yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandıYozgat'ta sulama tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın öldü, eşi yaralandı
Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulunduArtvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat ölü yaralı

Yozgat Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
19:58
Yatsı
21:30
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kulak kirini görmezden gelmeyin! Bu hareket hayatınızı karartabilir

Kulak kirini görmezden gelmeyin! Bu hareket hayatınızı karartabilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Az kalsın son orgazmı oluyordu! Tıp dünyası şaşkın

Az kalsın son orgazmı oluyordu! Tıp dünyası şaşkın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.