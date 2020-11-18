Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan ihbarlar bulunan R.Y, O.Y. ve D. Ş'yi takibe aldı.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

