YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

YOZGAT HABERLERİ  | 18.11.2020 16:29 | Son Güncelleme

Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan ihbarlar bulunan R.Y, O.Y. ve D. Ş'yi takibe aldı.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:31
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Petek Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.