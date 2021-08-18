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Yozgat'ta tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

18.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.B.G. yönetimindeki 66 DA 633 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu kent girişinde A.Y. idaresindeki 58 ACL 469 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.Y. ve H.A. yaralandı.

Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

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Akşam
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Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
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