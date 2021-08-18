Yozgat'ta tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.B.G. yönetimindeki 66 DA 633 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu kent girişinde A.Y. idaresindeki 58 ACL 469 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.Y. ve H.A. yaralandı.

Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



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