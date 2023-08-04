Yozgat’ta toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilirken toplantıda şehir içi toplu taşıma ile taksi ücretlerine zam kararı çıktı. Kararın ardından 6 lira 50 kuruş olan öğrenci kartlı biniş 10 liraya, 7 lira 50 kuruş olan halk kartlı biniş 12 liraya, kartsız biniş ise 9 liradan 15 liraya yükseltildi.

Taksi ücretlerinde ise 20 lira olan açılış ücreti 30 liraya, kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya yükseltilirken; 1 saat bekleme ücreti 90 liradan 120 liraya çıktı. İndi bindi ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

