Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında P.K'nin kullandığı ND 154 DV yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada P.K. ve otomobilde bulunan F.K. ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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