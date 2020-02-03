Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yozgat’ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Bilal Şahin Mahallesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen E.B.M.’nin iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada şüphelinin iş yerinde 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B.M. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

