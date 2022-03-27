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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

27.03.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Yozgat

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