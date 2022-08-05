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Yozgat'ta yeşil mercimekten 20 bin ton rekolte bekleniyor

05.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Fırat Efe: - "Dekar başına 130 ile 150 kilogram arasında ürün alabiliyoruz. Bu sene memnunuz, Allah bereket versin"

ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra İl Özel İdaresi ve belediyeler, tarım alanlarının artması için desteklerini sürdürüyor.

Ekim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi çiftçiye ayçiçeği ve nohut, Sarıkaya Belediyesi de yeşil mercimek tohumu desteği sağladı.

Sarıkaya Belediyesi, sözleşme yaptığı 18 çiftçiye 20 ton yeşil mercimek tohumu dağıttı.

Hasadın başladığı yörede yeşil mercimek üreticisi bereketli bir sezon bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, Yozgat'ın yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Özkaya, geçen yıl 185 bin dekar alandan 16 bin 700 ton ürün elde edildiğini, bu yıl ise ekim alanı 175 bin dekara düşmesine rağmen 20 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de ilçede çok kaliteli yeşil mercimek üretildiğini söyledi.

Çiftçiye destek olmak ve daha fazla üretim yapmak için tohum desteğinde bulunduklarını belirten Açıkel, "Alım garantisi vermiştik, şimdi hasadını yapıyoruz. Çok şükür ürünlerimiz gayet iyi. Yozgat'ın yeşil mercimeğini bütün dünyaya tanıtmak amacıyla hem de üretimi teşvik etmek amacıyla yaptığımız bu projede başarıya ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de bu yıl yağışların bol olmasından dolayı yeşil mercimekte rekoltenin 2021 yılına göre yüksek olacağını dile getirdi.

- Çiftçi verimden memnun

Sarıkayalı çiftçilerden Fırat Efe de geçen yıl 500 dekar, bu sene ise 700 dekar alanda yeşil mercimek ektiğini belirtti.

Efe, verimin iyi olduğunu vurgulayarak, "Dekar başına 130 ile 150 kilogram arasında ürün alabiliyoruz. Bu sene memnunuz, Allah bereket versin." dedi.

Çiftçilerden Veysel Merken de bu yıl yağışların bol olmasıyla mercimekte verimin yüksek olduğunu söyledi.

Hasbek köyü muhtarı ve Sarıkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Duru da yeşil mercimek veriminin bu yıl çok iyi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de en fazla yeşil mercimek Sarıkaya'da üretiliyor. Biz bunu daha çoğaltmak için sivil toplum kuruluşlarının çiftçiye destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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Yozgat hasat yeşil mercimek

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