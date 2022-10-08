Yozgat'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 7 büyükbaş hayvanı telef olan üretici yardım istedi.

Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.

Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz