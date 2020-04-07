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Yozgat’ta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT HABERLERİ  | 07.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Yozgat Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, park ve bahçelerde sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odaklarına ekmek, mama, yem ve su bıraktı.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge yayımlamasının ardından Yozgat Belediyesi harekete geçti. Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarındaki park, bahçe ve yeşil alanlara daha önce yerleştirilen beslenme ve su odaklarına mama, yem ve su bırakıldı.
Ekipler ayrıca mahallelerdeki "Bayat Ekmek Toplama" kutularından toplanan ekmekleri de yine şehrin muhtelif yerlerinde bulunan sokak hayvanlarına dağıttı.
Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimi Rabia Yeşilyurt yaptığı açıklamada “Uzun süreden beri sokakta yaşayan hayvanlarımız için, şehrimizin belirli bölgelerinde besleme yapmaktayız ve onlar için yiyecek, mama bırakmaktayız. Yozgat Belediyesi olarak yaklaşık 20 yerde odak noktamız bulunmakta. Buralara personellerimiz tarafından yemek, mama, ekmek koymaktayız. Düzenli bir besleme yapmaktayız. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede sokak hayvanlarını beslememiz isteniyor. Zaten biz belediye olarak düzenli bir şekilde sokak hayvanlarının beslenmesini yapıyoruz. Ama bu aralar korona virüs nedeniyle beslememizi sıklaştırdık. Çünkü insanlarımız salgın nedeniyle sokak hayvanları için yemek bırakamıyorlar, beslemelerini yapamıyorlar. Onun yerine Yozgat belediyesi olarak bu faaliyeti daha da sıklaştırdık. Amacımız sokak hayvanlarının aç kalmaması onlarında sürekli beslenmesi ve unutulmaması” dedi.

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