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Yozgat’ta YKS heyecanı

YOZGAT HABERLERİ  | 28.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Yozgat’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı.

Yozgat’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.
Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.
Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.
Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi.

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