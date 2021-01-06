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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

YOZGAT HABERLERİ  | 06.01.2021 13:03 | Son Güncelleme

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta tır, vinç ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkisinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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