YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat’taki belediyelerden deprem seferberliği

Yozgat’taki belediyelerden deprem seferberliği

YOZGAT HABERLERİ  | 26.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da can kaybına neden olan depremin ardından Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi başta olmak üzere Sorgun Belediyesi, Yerköy Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi ve il genelindeki bütün belediyeler yardım için seferberliğe geçti.Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı vatandaşların deprem dolayısıyla dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, Elazığ ve Malatya halkının yanlarında olduklarını söyledi.Tüm imkanlar seferber edildiKöse, şu ifadeleri kullandı: “Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere yakın illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından, Yozgat Valiliğimizle irtibat halinde olarak tüm imkanlarımızı seferber etme adına hazırlıklarımızı tamamladık.

Elazığ ve Malatya’da can kaybına neden olan depremin ardından Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi başta olmak üzere Sorgun Belediyesi, Yerköy Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi ve il genelindeki bütün belediyeler yardım için seferberliğe geçti.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı vatandaşların deprem dolayısıyla dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, Elazığ ve Malatya halkının yanlarında olduklarını söyledi.
Tüm imkanlar seferber edildi
Köse, şu ifadeleri kullandı: “Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere yakın illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından, Yozgat Valiliğimizle irtibat halinde olarak tüm imkanlarımızı seferber etme adına hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda, Yozgat Sağlık İl Müdürlüğümüzden 2 UMKE aracı 10 personel, 3 ambulans ve belediye ekiplerimizin de içerisinde bulunduğu donanımlı personellerimiz, deprem bölgesine ivedilikle gönderildi. Deprem anından şu zamana kadar tüm hemşerilerimiz, bizleri arayarak yardım taleplerini ileterek büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Ancak irtibatta olduğumuz, AFAD, UMKE ve KIZILAY tarafından şu an için her imkanın yeterli olduğu teyakkuz halinde beklememiz tarafımıza iletildi. Oluşacak bir talep halinde Yozgat Belediyesi olarak, anında bölgeye tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi önemle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda tüm Yozgatlı hemşerilerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Elazığ ve Malatya halkımızın daima yanındayız. Bu sebeple depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Mevla’dan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”
Yerköy Belediyesi yardım kampanyası başlattı
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Elazığ depremi dolayısıyla ilçede yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Yılmaz, “Elazığ’ da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan Rahmet, aileleri ve aziz milletimize baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Belediyemiz tarafından, bölgede yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın, kuru gıda, battaniye, katalitik soba, ve yaşam malzemeleri yardımlarını Belediye hizmet binamızda oluşturulan yardım masasına ulaştırmalarını rica ediyorum” dedi.
Sorgun Belediyesi teyakkuz halinde
Sorgun Belediye Başkanı M Erkut Ekinci, yaşanan deprem dolayısıyla Elazığ ve Malatya halkının acısını derinden paylaştıklarını belirterek, Sorgun Belediyesi olarak her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.
Başkan Ekinci, “AFAD ile yapılan görüşmelerde şu an için bölgeye yönelik yardımların yeterli olduğu ve beklememiz gerektiği tarafımıza iletildi. Bizlerde bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve her an teyakkuz halindeyiz. Bu vesile ile Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yarılı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
Akdağmadeni Belediyesi yardıma hazır
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya halkının acısını paylaştıklarını belirterek her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.
Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “AFAD ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda şuan için yaşam malzemeleri konusunda herhangi bir ihtiyaç olmadığı bildirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde de belediyemiz ekipleri hazır durumda bekletilmektedir. Bu vesile ile depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Diğer belediyelerde benzer açıklamalarda bulunarak deprem felaketi nedeniyle tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
30 güreşçi belediye bünyesine katıldı30 güreşçi belediye bünyesine katıldı
Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıJandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Yozgat Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:58
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Yozgat Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Çamlık Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Güven Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Yol kenarında gördüler, yardıma koştular!

Köy Okulu Öğrencilerinden Akdağmadeni Gezisi

Köy Okulu Öğrencilerinden Akdağmadeni Gezisi

Özel Şifa Hastanesi'nde Dahiliye Ve Kardiyoloji Uzmanı Göreve Başladı

Özel Şifa Hastanesi'nde Dahiliye Ve Kardiyoloji Uzmanı Göreve Başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.