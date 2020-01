Yozgat’taki belediyelerden deprem seferberliği

Elazığ ve Malatya’da can kaybına neden olan depremin ardından Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi başta olmak üzere Sorgun Belediyesi, Yerköy Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi ve il genelindeki bütün belediyeler yardım için seferberliğe geçti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı vatandaşların deprem dolayısıyla dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, Elazığ ve Malatya halkının yanlarında olduklarını söyledi.

Tüm imkanlar seferber edildi

Köse, şu ifadeleri kullandı: “Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere yakın illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından, Yozgat Valiliğimizle irtibat halinde olarak tüm imkanlarımızı seferber etme adına hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda, Yozgat Sağlık İl Müdürlüğümüzden 2 UMKE aracı 10 personel, 3 ambulans ve belediye ekiplerimizin de içerisinde bulunduğu donanımlı personellerimiz, deprem bölgesine ivedilikle gönderildi. Deprem anından şu zamana kadar tüm hemşerilerimiz, bizleri arayarak yardım taleplerini ileterek büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Ancak irtibatta olduğumuz, AFAD, UMKE ve KIZILAY tarafından şu an için her imkanın yeterli olduğu teyakkuz halinde beklememiz tarafımıza iletildi. Oluşacak bir talep halinde Yozgat Belediyesi olarak, anında bölgeye tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi önemle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda tüm Yozgatlı hemşerilerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Elazığ ve Malatya halkımızın daima yanındayız. Bu sebeple depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Mevla’dan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

Yerköy Belediyesi yardım kampanyası başlattı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Elazığ depremi dolayısıyla ilçede yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Yılmaz, “Elazığ’ da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan Rahmet, aileleri ve aziz milletimize baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Belediyemiz tarafından, bölgede yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın, kuru gıda, battaniye, katalitik soba, ve yaşam malzemeleri yardımlarını Belediye hizmet binamızda oluşturulan yardım masasına ulaştırmalarını rica ediyorum” dedi.

Sorgun Belediyesi teyakkuz halinde

Sorgun Belediye Başkanı M Erkut Ekinci, yaşanan deprem dolayısıyla Elazığ ve Malatya halkının acısını derinden paylaştıklarını belirterek, Sorgun Belediyesi olarak her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Ekinci, “AFAD ile yapılan görüşmelerde şu an için bölgeye yönelik yardımların yeterli olduğu ve beklememiz gerektiği tarafımıza iletildi. Bizlerde bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve her an teyakkuz halindeyiz. Bu vesile ile Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yarılı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Akdağmadeni Belediyesi yardıma hazır

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya halkının acısını paylaştıklarını belirterek her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “AFAD ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda şuan için yaşam malzemeleri konusunda herhangi bir ihtiyaç olmadığı bildirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde de belediyemiz ekipleri hazır durumda bekletilmektedir. Bu vesile ile depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer belediyelerde benzer açıklamalarda bulunarak deprem felaketi nedeniyle tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdiler.