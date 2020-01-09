Yozgat'taki kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şehzade Caddesi'nde T.E. (29) ile Ferhat Çapan (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çapan, T.E'yi sopa ile darbetti. T.E. de Çapan'ı omuz ve karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Çapan'ı Yozgat Şehir Hastanesine, T.E'yi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Çapan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.E. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

