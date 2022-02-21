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Yozgat'taki okullarda, boyama etkinliği ve çizgi filmle jandarma tanıtılıyor

21.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'taki okullarda, boyama etkinliği ve çizgi filmle jandarma tanıtılıyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, jandarmayı sevdirmek ve tanıtmak amacıyla köy okullarında öğrencilerle duvar boyama ve çizgi film izleme etkinliği düzenleniyor.

Yerköy Saray Lafarge Yibitaş İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, çok amaçlı salon duvarına "tim jandarma" adlı çizgi filmin karakterlerini çizen jandarma, çocuklarla boyama yaptı.

Okulun müdürü Bekir Ercan, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığının, köylerde taşımalı sistemle eğitim yapan öğrencilere jandarmayı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla etkinlik düzenlediğini söyledi.

Jandarmanın her zaman okullarını ziyaret ettiğini belirten Ercan, "Jandarma okulumuzda öğrencilerle kaynaşıyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocuklarımıza bayrak ve dergi dağıttı. Okulumuzda boyama yapıyor. Projenin okulumuzda uygulanmasından dolayı çok mutlu olduk. Boyama etkinliğinin ardından öğrencilerimiz 'tim jandarma' çizgi filmini izleyerek jandarmanın görevlerini, yaptığı faaliyetleri, bir olay anında 112 ile jandarmayı arayabileceklerini öğrenmiş olacaklar. Projenin okulumuzda uygulanmasından dolayı çok mutlu olduk. Jandarma ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Şeyma Erciyes de jandarmayla birlikte resim yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

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