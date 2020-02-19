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Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

YOZGAT HABERLERİ  | 19.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J. (51), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü uyuştucu operasyonu yozgat

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